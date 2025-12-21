◇イングランド2部ブラックバーン 2―0 ミルウォール（2025年12月20日英国・ブラックバーン）ブラックバーンのFW大橋祐紀（29）が2戦連発弾で勝利に貢献した。ホームのミルウォール戦に先発し、1―0の前半45分に相手DFとGKの連係ミスを突いて追加点を挙げた。大橋のゴールは今季6点目。チームは6試合ぶりの勝利を挙げ、消化が1試合少ない状況で24チーム中20位となっている。MF森下龍矢（28）は後半21分までプレーした