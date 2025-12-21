ロシア軍の攻撃によって燃えるトラック＝20日、ウクライナ・オデーサ州/Reuters（CNN）ウクライナ南部オデーサ州で19日夜、ロシア軍の攻撃により8人が死亡したほか、27人が負傷した。ウクライナ当局が明らかにした。黒海に面する港湾都市オデーサに対するロシア軍の攻撃が続いている。ウクライナの国家非常事態庁によると、オデーサ州ピウデンネの港湾インフラ施設に対するロシア軍のミサイル攻撃によって死傷者が出た。当局によれ