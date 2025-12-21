２１日の中山２Ｒで、今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が１０番人気のヘルメスギャング（牡２歳、美浦・武井）に騎乗して快勝。今年のＪＲＡ通算２２勝目、通算１０４勝目を挙げた。先頭をノボリフジと争いながらレースを進め、最後の直線で一気にかわした。今村は「引き続きいい状態で（レースに）持ってきていただけてありがたいです。今回はやっと内枠が引けたから、きっかけがあればと思っていました。これからの馬だと