今回、Ray WEB編集部は大学教授について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は大学卒業後、教授の助手になりました。学生時代に楽そうだと思い、助手になった主人公でしたが意外とハードで……？年末年始の休みを楽しみにしていた主人公でしたが、手伝いがあると聞いて腰を抜かしています。このあとも主人公は助手を続け、教授になるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：吉尾きくよしライター Ray WEB編集部あわせて