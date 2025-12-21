◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２１日、栗東トレセン宝塚記念に続くグランプリ連覇を目指すメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、まだ霧がかかっていた日の出前に登場。ＣＷコースでキャンターのあと、坂路を６５秒６―１６秒１で流した。落ちついた雰囲気で、堂々とした姿が頼もしい。上籠助手は「ハミを抜いて走れていたし、かかるところも