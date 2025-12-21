スウェーデン国防省は、韓国ハンファエアロスペース製の155 mm自走砲「K9サンダー」の取得について、具体的な検討を進めていることが明らかになった。北欧域内で急速に支持を広げる同車両は、スウェーデン軍が現在主力としている自国開発のArcher（アーチャー）装輪式自走砲の補完装備として位置づけられている。公開された文書によると、約40両の導入を見込んだ評価が進行中であり、履帯式による冬季・悪路対応性能が重視されてい