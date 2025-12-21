１２月２１日の中山で４鞍に騎乗予定だった舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝が病気のため、全レースで乗り替わりとなった。変更は以下の通り。１Ｒ（１３）ライトブルースカイ今村聖奈５２キロ→５３キロ３Ｒ（５）スマイルカーブ長浜鴻緒５２キロ→５３キロ６Ｒ（１３）キャラメルプリン水沼元輝５２キロのまま１２Ｒ（１３）パワースナッチ杉原誠人５４キロ→５７キロ