◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２１日、美浦トレセンアラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は登録馬が発表された時点では１９番目だったが、ビザンチンドリームなどの回避によりフルゲート１６頭の１６番目に繰り上がった。２１日はＷコースを単走馬なりで６ハロン８６秒３―１２秒２。小島良太助手は「出れると信じて、先週も今週も作ってきている。