あなたは読めますか？突然ですが、「姦しい」という漢字読めますか？文字の形だけを見ると、ネガティブな意味合いを想像しがちですが、会話や文章で使われる際の読み方と意味は、少し意外に感じるかもしれません。気になる正解は……「かしましい」でした！「姦しい」という言葉は、「声や物音がうるさいこと」や「やかましいこと」を意味します。特に、多くの女性が集まって賑やかに話している様子を指す場合に使われることが多い