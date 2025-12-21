元TOKIOの松岡昌宏（48）が20日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ドラマの撮影裏話を明かした。今回のゲストは脚本家・岸本鮎佳。「予算のことをめちゃくちゃ考える。絶対に無理な設定は書かない」と言い、「例えばタクシーを止めて追いかけるとか、空港でとか」と話した。松岡も「めちゃくちゃお金かかります」とうなずき「変な話、河川敷でチャリンコとかでいいわけで