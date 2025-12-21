■ノルディックスキージャンプW杯（20日〜21日、スイス・エンゲルベルク）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ノルディックスキージャンプのワールドカップ（W杯）女子個人の第9戦（ヒルサイズ＝HS140m）が、スイスのエンゲルベルクで日本時間20日に行われ、丸山希（27、北野建設）が、1回目に136.5m、2回目に134mのジャンプを飛び、合計274.9点で今季5度目の優勝を飾った。丸山はこれで、3