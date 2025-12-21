YouTuberのカジサック（45）が19日、サブチャンネル「梶原雄太の部屋」を更新。大豪邸と話題になっている新居のバスルームを紹介した。【映像】カジサック、新居のバスルーム＆豪邸ルームツアーの様子カジサックは2007年、動画にも登場しているヨメサックさん（40）と結婚し、18歳の長男・冬詩さんから5歳の三女・羽留ちゃんと、5人の子どもを育てている。2025年10月28日には、念願だったマイホームが完成したことを報告し、