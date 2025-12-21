¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTU48¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºçÈþÍ¥¤³¤È¡¢Miyu¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î?·ãÊÑ?¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À°·Á²Ý¶â600Ëü±ß¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯´Ö¤Ç10¥­¥íÄ¶¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤È¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÂçÀ®¸ù¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ°·Á²Ý¶â600Ëü±ß¡õ10¥­¥íÁé¤»¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿Miyu¤µ