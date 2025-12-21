85歳の「日本人最高齢現役女性シンガードラマー」の女性「ChaBaBa（チャババ）」こと倉田和加子さん（福岡市在住）。72歳でドラムを始め、80歳のときに作ったオリジナル曲がYouTubeでブレイク。メディアからも注目を集めるようになった。しかし、昨年11月、それまで健康だった体を病が襲う。いまは闘病生活を乗り越え、体力も回復。「来年は完全復活を目指したい」と話す。「年齢がいくつになっても、やればできるということを伝え