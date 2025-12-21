「ママにはどうしておっぱいがついているの？」、「〇〇ちゃんがお尻を叩いてきて嫌」とお子さんから言われたら、どのように対応しますか？これらの子どもの問いは、性教育の機会として捉えることもできます。となれば、適当にごまかすことなく、しっかりと向き合いたいものですよね。今回は、11月11日に行われた、はぐふる×命育共同開催「乳幼児の健康オンラインセミナーvol.05【低身長×性教育】」のレポートを紹介します。身