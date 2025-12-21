子育て中の親にとって、たまには子どもと一対一でじっくり過ごす「ワンオペお出かけ」はリフレッシュや思い出作りのためにも大切ですよね。しかしその計画に「わが子ではない子」が加わり、しかも行き先が遠方となると話は別。今回の投稿者さんは旦那さんが企画した遠方テーマパーク旅行に、モヤモヤと不安が止まらないようです。『旦那が息子と姪っ子を連れてテーマパークに行くと言い出しました』投稿者さん夫婦には子どもが2人