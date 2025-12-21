カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が21日までに自身のインスタグラムを更新。寒さ対策バッチリのカナダ生活ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「-20℃くらいの外気、加えて吹雪とで危険なので試合以外の外出は控えていますが、それも込みでカナダ生活」とニット帽子にダウンジャケットを着用する寒さ対策バッチリのカナダショットを公開した。「カナダで過ごす15年目の冬。