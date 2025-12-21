放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が21日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。日本の核保有を巡る官邸筋の発言が物議を醸している件について、持論を展開した。東アジアを巡る情勢が不安定になる中、高市政権の安全保障政策担当幹部が、オフレコ前提の非公式取材で「個人の思いとした上で、私は核は持つべきだと思っている」と発言。これに対し、野党側からは更迭を求める声も上がっているという。MCの