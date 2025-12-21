「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）今年の世界陸上女子８００メートル日本代表の東大阪大敬愛高・久保凛が２区に登場。１８位でタスキを受け取ると、４・１キロを区間３位の１３分２秒でチームを９位に押し上げ、最終的に７位入賞を果たした。午前中から雨が降りしきる悪コンディションの中、１区はスローペースに。終盤で一気に先頭集団が突き放す中、久保は１分１秒差の１８位でタスキ