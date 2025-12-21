全国に展開するビジネスホテル「コンフォートホテル」。出張族の拠点として馴染み深いが、いま同ホテルが提供する「朝食」が、単なる栄養補給の場を超えた進化を遂げているのをご存じだろうか。多くのビジネスパーソンが抱える「せっかくの出張なのに、往復と会議だけで現地らしい体験が何もできない」という悩み。この潜在的な不満に対し、コンフォートホテルは「朝食の時間だけで地域を知り、味わう」というソリューションを提示