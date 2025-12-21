シールブームで大人気となっている「ボンボンドロップシール」より、サンリオキャラクターズの「ボンボンドロップシールmini」(550円)が2026年1月に発売されます。「ボンボンドロップシールmini」は、デコレーションしやすいミニサイズのアイテム。ラインナップはハローキティ レッド、ハローキティ ピンク、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリン、シナモロール、くろみ、はぴだんぶいの全8種類。SNSでは、「ネイル用にほし