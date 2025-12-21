タレントの明石家さんま（70歳）が、12月20日に放送されたラジオ番組「ヤングタウン土曜日」（MBSラジオ）に出演。「明石家サンタ」の代わりに生放送する「お笑い向上委員会」について「今のテレビ局の状況ではもう普通に綺麗にやらないと、もう大問題になるから」爆笑問題は出演しないと語った。クリスマスが近くなったこともあり、明石家さんまが今年は「明石家サンタ」がなく、「お笑い向上委員会」を生放送で行うが、さんまは