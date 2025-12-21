◇全国高校駅伝・女子第３７回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５）◇全国高校駅伝・女子第３７回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５）陸上女子８００メートルで日本記録（１分５９秒５２）を持つ東大阪大敬愛高の久保凛（３年）が２区（４・０９７５キロ）に出場し、１８位から９人をごぼう抜きして９位に浮上した。１３分２秒で区間３位の力走だった。久保は１６７セン