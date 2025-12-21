ワールドシリーズ連覇の立役者となったドジャースの山本由伸投手（27）といえば、常識を覆す独特のトレーニング法で知られる。その指導を続ける専属トレーナーが、プロ入りから8年で「世界一のピッチャー」へと進化した、山本流“肉体改造”の秘密を明かす。＊＊＊【写真を見る】「恩師」である矢田修トレーナー「ワールドシリーズ（WS）第7戦で、山本君が最後に放った一球こそ、この8年間、彼が日々取り組んできた鍛錬の集大