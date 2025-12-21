元「モーニング娘。」のタレント・石川梨華（40）が21日、自身のインスタグラムを更新。「大好きな」親友と2ショットを披露した。「大好きな瑠美ちゃん！日本滞在中の過密スケジュールの中会える時間を作ってくれました」としエンゼルス・菊池雄星投手の妻で元フリーアナウンサー、現在は実業家の深津瑠美さんとの2ショットを公開。「いつ会ってもポジティブオーラ全開でキラキラな瑠美ちゃんとにかく元気でアクティブで、