小野寺五典氏自民党の小野寺五典安全保障調査会長は21日のNHK番組で、非核三原則の在り方について議論が必要だとの認識を示した。米国の「核の傘」に依存する現状に触れ「この問題は議論すべき課題の一つだ」と述べた。日本維新の会の前原誠司安保調査会長も同様の認識を示した。自民と維新は来年中の安全保障関連3文書の改定に向けた議論に着手しており、非核三原則の扱いも論点の一つになる見通しだ。小野寺氏は、三原則の堅