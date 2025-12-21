気象庁＝東京都港区21日午前10時29分ごろ、青森県の八戸市、五戸町、階上町と岩手県軽米町で震度4の地震があった。北海道や東北の各地で震度3〜1を観測した。気象庁によると、震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.5と推定される。津波はなかった。東北電力によると、青森県の東通原発と宮城県の女川原発で異常は確認されていない。JR東日本によると、東北新幹線は地震発生に伴