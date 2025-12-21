卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は20日、千葉県のバルドラール浦安アリーナで行われ、日本生命レッドエルフが京都カグヤライズと対戦。マッチカウント4－0で勝利し、今季16勝目を挙げた。この日、2番手のシングルスとして起用され、勝利に貢献したのが早田ひな。今季から主将を務める25歳が、チームや自身の現在地について語った。 ■若手選手の台頭で立ち位置も変化 早田は、前