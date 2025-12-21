子どもたちが大阪・関西万博で得た経験を共有し、未来について考えるイベントが開かれました。「今回の万博で、出演者側でやったんですけど、楽しませてもらった方が大きかったので、次の万博で、出演者側として、もっといろんな国の人たちの笑顔を見たいです」大阪市内のホールに集まった、府内の小・中・高校に通う児童・生徒ら６４人。万博で得た経験や思い出を踏まえて、それぞれの将来の目標や決意を語り合いました。