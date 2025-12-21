１２月２０日、京都府精華町の踏切で特急列車と軽乗用車が衝突し、軽乗用車が炎上しました。炎上した車を運転していた人の死亡が確認されました。線路上で激しく燃える車。２０日午前１１時すぎ、京都府精華町にある近鉄京都線・新祝園駅近くの踏切で、軽乗用車と橿原神宮前行きの特急が衝突しました。警察によりますと、車は２００ｍ近く特急に押されて炎上し、火は約３時間で消し止められましたが、軽乗用車を運転していた