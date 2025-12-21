東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ』に連動したコンテンツとして、12月28日9時からショートアニメ『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』第1話とスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』のメイキング映像第1弾を配信する。○『仮面ライダーゼッツ』かわいいショートアニメで登場!『仮面ライダーゼロワン』から始まった仮