秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は「 手土産担当がこっそり買っている帰省土産」をご紹介します。○マヌカハニースティックタイプアソートギフト(3,564円)HONEY MARKS「マヌカハニースティックタイプアソートギフト」(3,564円)マヌカハニー専門店「HONEYMARKS」のギフト。目的によって使い分けができる3種類のマ