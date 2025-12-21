【モデルプレス＝2025/12/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが12月19日、自身のInstagramを更新。白いミニスカートのコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身美女「憧れのスタイル」美脚スラリの純白ミニスカ姿◆藤田みあ、ミニスカコーデ公開藤田は「ずっと念願だった『突然ですが占っていいですか』に出演さ