東宝演劇部の公式Xアカウントが2025年12月20日、舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』での危険行為をめぐる注意喚起のコメントを発表した。「舞台上へのお花の投げ込みがございました」『キャッシュ・オン・デリバリー』は、マイケル・クーニー作の名作喜劇だ。妻にリストラされたことを隠し、社会保障手当を不正受給して生計を立てる男、エリック・スワンと、そのバディのノーマン・バセットをめぐるドタバタ劇を描く。主演はロ