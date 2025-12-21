12月18日、大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』で、NHK連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマと、ドラマ出演者による歌のスペシャルステージが放送されると発表された。2025年度前期に放送された『あんぱん』は、9月26日の最終回で番組最高となる世帯視聴率18.1％（ビデオリサーチ調べ／関東地区）を記録するなど、最後まで注目を集め続けた。いっぽうで、近年の朝ドラのなかには『あんぱん』ほど話題にならず、終わっていった