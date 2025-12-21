全国高校駅伝女子全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。5区間21.0975キロで争う女子の2区（4.0975キロ）で、800メートル日本記録保持者で9月の世界選手権東京大会代表の久保凛（東大阪大敬愛高）が力走した。久保が颯爽と都大路を駆けだした。トップと1分1秒差の18位でタスキを受けると、序盤から快ペースを刻んだ。雨が降る中、すぐに3人を抜いた。1キロ3分9秒で入ると、大きなストライドで