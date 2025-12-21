「初主演ドラマが朝ドラ『天うらら』でした。NHKの撮影現場は、未熟な新人俳優の私をじっくり育てようとする雰囲気がありました。でも、『救命病棟24時』では一人前の俳優として扱われます。“ここで通用しなかったら、俳優の仕事は向いていない”という覚悟を持って臨んだんです」こう語るのは須藤理彩さん（49）だ。同ドラマでは、臨機応変な対応を求められた。「台本を覚えても、監修する救急医から『この場合、この処置はしま