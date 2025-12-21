12·î14Æü¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±ºî¤Ï»ëÄ°Î¨¤³¤½¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤òÃæ¿´¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ëÇ®±é¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ç2025Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡ÖÌ¾ºî¤À¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°µ­»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢WEB½÷À­¼«¿È2025Ç¯1·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¢¨Ç¯Îð¤ÏÇÛ¿®Åö»þ