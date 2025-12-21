来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。「ハイレベルな練習に一人で」シード校として臨んだ前回は１９位に沈み、今季も全日本で１３位と苦戦が続く中、就任４年目の大東文化大・真名子圭監督は「駅伝力」向上