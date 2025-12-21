◇全国高校駅伝女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）第37回全国高校駅伝が21日、京都市内で行われた。女子の注目選手である女子800メートルの日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛）が今年もごぼう抜きの快走を見せた。今年も4.0975kmの2区でエントリー。小雨が降る中、18位のトップと1分1秒差でスタートすると快調にリズムを刻み、順位を9位まで押し上げた。区間新記録はならなかったが