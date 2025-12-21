アビスパ福岡は21日の10時10分、FW城後寿と明治安田J1百年構想リーグの契約更新を発表した。1986年4月生まれの城後は、国見高校卒業後の2005年から福岡に加入。以降、福岡一筋でプレーし、J1通算117試合17得点、J2通算371試合66得点、リーグカップ通算31試合7得点、天皇杯通算28試合6得点を記録している。2024年10月に右ひざの前十字じん帯および内側側副じん帯を損傷する大けがを負った影響で、2025シーズンはルーキーイヤ