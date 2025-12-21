カターレ富山は21日、FC町田ゼルビアからFW中島裕希が完全移籍で加入することを発表した。契約期間は明治安田J2・J3百年構想リーグならびに2026−27明治安田J2リーグ終了までとなる。1984年6月生まれの中島は現在41歳。富山県高岡市出身で、富山第一高校卒業後の2003年に鹿島アントラーズでデビューを飾った。その後はベガルタ仙台、モンテディオ山形でもプレーし、2016年から町田に加入。2024シーズンはクラブ史上初のJ1リー