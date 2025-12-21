１２人組女性アイドルグループ「≠ＭＥ」の尾木波菜がメンバーとディズニークリスマスを過ごしたことを明かした。尾木は２１日までに自身のインスタグラムでディズニークリスマスを過ごしたことを投稿。「クリスマスコーデ 」とショーウィンドーの前で全身を写したショットや、同グループメンバーの鈴木瞳美と頬を寄せたツーショット、ドリンクを片手にしたショットなど、大ボリュームでファンにお届けした。これらの投稿に