◇イングランド2部QPR 4―1 レスター（2025年12月20日英国・ロンドン）QPRのMF斉藤光毅（24）が今季2点目のゴールで4―1の快勝に貢献した。ホームのレスター戦に先発すると、開始2分に味方が右クロス。コースが変わった鋭いボールが至近距離にいた斎藤の頭に当たってにゴールに吸い込まれる先制弾となった。この一撃で流れをつかんだチームは前半だけで4得点とゴールを重ねた。斎藤にとっては8月30日のチャールトン戦以