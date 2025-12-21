クイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）に所属する日本代表FW斉藤光毅が、今シーズン2点目を記録した。20日のチャンピオンシップ（イングランド2部）第22節レスター戦に先発出場した斉藤は、開始2分に先制点をマークする。右からのクロスに味方が合わせたシュートが左に逸れると、ファーポストの手前にいた斉藤が咄嗟に合わせてゴールへ押し込んだ。QPRはその後、前半だけで4点を奪取。終盤に1点を返されたが、4−1で快勝