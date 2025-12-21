１０日、のんびり散歩する珍珍（左）。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月21日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で10日、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン）」が散歩する姿が撮影された。