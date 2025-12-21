２１日午前１０時２９分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市や岩手県軽米町などで震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・５と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４青森県八戸市、五戸町、階上町、岩手県軽米町