北朝鮮は日本の安全保障を担当する官邸関係者が「核保有すべき」という趣旨の発言をしたことについて「阻止しなければならない」と非難しました。朝鮮中央通信に掲載された談話で21日、北朝鮮外務省の傘下団体である日本研究所は、日本の官邸関係者が「核保有すべき」という趣旨の発言をしたことについて、「極めて挑発的な主張を躊躇なく並べ立てた」と指摘した上で「日本が長い間夢見てきた核武装化の野望を示したもの」と非難し