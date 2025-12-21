ロッテは21日、ドラフト7位の田中大聖の登録名を「大聖」にすると発表した。大聖は球団を通じて「一般的に田中という苗字は多いので下の名前で呼んでほしい希望は昔からあり、大聖という漢字も珍しいので、 僕の想いも込めてファンの皆さんにも覚えやすく、呼びやすい下の名前での登録を球団にお願いしました。『大聖（やまと）』と呼んでいただけたら嬉しいですし、この登録名が浸透する活躍が出来るように頑張ります」とコメ