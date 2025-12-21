J1アビスパ福岡は21日、FW城後寿（39）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。福岡県久留米市出身の城後は長崎・国見高から2005年に福岡に入団して以来、アビスパ一筋。今季30周年を迎えたクラブの約3分の2が自身のキャリアと重なり、4度のJ1昇格と3度のJ2降格、クラブ初タイトルとなる23年のYBCルヴァン・カップ優勝など、山あり谷ありの歴史を現役選手の誰よりも知る。今季は右膝の大けがからの復活を目